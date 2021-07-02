О количестве заболевших КВИ и вакцинированных рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 2 июля в области зарегистрировано 27 448 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 17 269. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1284,2.

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели остается на одном уровне 0,1%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,4%, Ескельдинском - 0,2%, Жамбылском – 0,2%, Илийском – 0,3%, Карасайском – 0,3%, Каратальском - 0,3%, Коксуском - 0,2%, Сарканском - 0,3%,Талгарском – 0,2% районах и г. Текели -0,2%.

За последние сутки зарегистрировано 59 случая КВИ, темп прироста – 0,2%. 36 симптомных и 23 бессимптомных случаев. Заболеваемость в разрезе регионов области: Балхашский - 3, Енбекшиказахский - 5, Жамбылский – 7, Илийский – 7, Карасайский - 6, Каратальский - 3, Кербулакский - 1, Коксуский - 3, Талгарский – 10, Уйгурский - 1, г.Талдыкорган – 13.

На 2 июля выписаны с выздоровлением - 26 411, за сутки из стационара выписано 19 пациентов, снято с домашней изоляции 25 человека.

На сегодня в области первым компонентом вакцинировались 356 289 человек, вторым - 212 351. Среди привитых - государственные служащие – 10 744, медицинские работники – 21 766, педагоги – 35 686, СМИ – 126, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 2629 и другой сферы деятельности – 246 052.