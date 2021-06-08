О количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на 8 июня зарегистрировано 26 507 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 16 632. Об этом сообщили в департаменте санэпидконтроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1240,1. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,3% до 0,2%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,5%, Ескельдинском - 0,3%, Жамбыльском - 0,3%, Талгарском - 0,4%, Сарканском - 0,6% районах и г. Талдыкорган - 0,3%.

За последние сутки зарегистрировано 59 случаев КВИ, темп прироста – 0,2%. Из них 50 симптомных (84,7%) и 9 бессимптомных (15,3%) случаев.

На сегодня выписаны с выздоровлением - 25 424 человека, за сутки из стационара выписано 20 пациентов, снято с домашней изоляции – 80 человек.

Первым компонентом привито 238 353 человека, вторым - 141 901.