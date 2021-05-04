О количестве заболевших и вакцинированных от КВИ рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 4 мая зарегистрировано 21 969 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 13 148. Вакцинировано первым компонентом 166 069 лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1027,8. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 1,2% до 1,0%.

За последние сутки зарегистрировано 180 случаев КВИ, темп прироста – 0,8% из них 127 симптомных и 53 бессимптомных случаев.

На 4 мая выписаны с выздоровлением - 14 413, за сутки из стационара выписано 22 пациентов, снято с домашней изоляции – 63 человека.

На сегодняшний день против коронавирусной инфекции первым компонентом привито 166 069 лиц, из них 20 364 медицинских работников, педагогов – 30 473, участковых полицейских – 1611, студентов - 1803, контингентов медико-социальных учреждений - 739, сотрудников силовых структур – 13 479, государственных служащих - 4972, лиц с хроническими заболеваниями - 4749, других лиц – 87 879.

Вторым компонентом вакцинировано 29 482, из них 11 385 медицинских работников, педагогов - 9018, участковых полицейских – 436 сотрудников силовых структур – 1348, госслужащих – 681, других лиц - 6094. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.