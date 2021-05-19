О количестве вакцинированных от КВИ рассказали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших КВИ и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым компонентом привиты 195 426 тысяч человек, из них государственные служащие – 8607, медицинские работники – 19277, педагоги – 29602, сотрудники службы МЧС, МО, КНБ, МВД, службы Государственной охраны РК – 17574, сотрудники средств массовой информации – 83, сотрудники центров обслуживания населения – 325, работники вахтового метода – 125, работники железнодорожной отрасли – 741, работники пищевой промышленности – 908, работники промышленных структур – 1567, работники торговых предприятий – 1163, сотрудники аэропортов и авиакомпаний – 57, сотрудники дипломатических и консульских учреждений, международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей - 12, интервьюеры для проведения национальной переписи населения – 4, Контингент УДП РК – 20, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 985, персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений – 1446, студенты – 3526, участковые полицейские – 748, члены национальных сборных команд – 19, население с другой отрасли – 108 637.

Вторым компонентом вакцинированы 101 846 человек, из них государственные служащие – 4254, медицинские работники – 13 575, педагоги – 19 095, сотрудники службы МЧС, МО, КНБ, МВД, службы Государственной охраны РК – 7262, сотрудники средств массовой информации – 25, сотрудники центров обслуживания населения – 99, работники вахтового метода – 35, работники железнодорожной отрасли – 186, работники пищевой промышленности – 472, работники промышленных структур – 525, работники торговых предприятий – 296, сотрудники аэропортов и авиакомпаний – 16, сотрудники дипломатических и консульских учреждений, международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей – 3, интервьюеры для проведения национальной переписи населения – 2, Контингент УДП РК – 9, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 375, персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений – 748, студенты – 1219, участковые полицейские – 275, члены национальных сборных команд – 12, население из другой отрасли – 53 363.

С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

По состоянию на 19 мая в области зарегистрировано 24 649 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 15 302. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1153,2. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,8% до 0,7%.

За последние сутки зарегистрировано 114 случаев КВИ, темп прироста – 0,5%. Из них 99 симптомных (86,8%) и 15 бессимптомных (13,2%) случаев. На 19 мая выписаны с выздоровлением - 21 431, за сутки из стационара выписан 71 пациент, снято с домашней изоляции 352 человека.