О качестве знаний в казахстанских школах высказался Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С учетом мировых тенденций особое внимание нужно уделить таким приоритетным предметам, как математика, языки, информатика. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается школьного образования, международная оценка знаний учащихся говорит о систематическом ухудшении качества знаний в школах. Это прямая угроза конкурентоспособности нации. Требуются кардинальные меры. Сегодня очень много инициатив», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Что касается подключения новых предметов в школьную программу, как сказал Президент, то за последние десять лет подключили 9 предметов.

«Обучение – это не поле для экспериментов. Все это приводит к снижению количества часов, отводимых на изучение основных дисциплин. При этом, у нас самая высокая учебная нагрузка – 67 часов. В то время, как в Финляндии, Южной Корее она составляет всего 39 часов. А в США – 55 часов. Поэтому важен здоровый баланс между обучением и другими видами развития школьников. С учетом мировых тенденций особое внимание нужно уделить таким приоритетным предметам, как математика, языки, информатика», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.