О ходе уборки урожая в Казахстане рассказал глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров доложил на заседании Правительства о ходе уборки урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году уборочные работы в стране начаты своевременно, при этом темпы уборочной кампании выше прошлогодних. На сегодняшний день всего по республике убрано более 14,8 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур или 93,4% от их общей уборочной площади, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 10,3 миллион гектаров или 67,6%», - сказал Сапархан Омаров.

Спикер добавил, что при средней урожайности 12,3 ц/га намолочено 18,2 миллион тонн зерна (в 2019 году – 11,4 миллион тонн).

«Прогнозируемые объемы производства зерновых и зернобобовых позволяют полностью обеспечить внутренние потребности страны», - подчеркнул министр.