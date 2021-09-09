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    16:12, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О ходе строительных работ на автодороге «Актобе-Атырау-Астрахань», рассказали в МИИР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе строительных работ на автомобильной дороге Актобе-Атырау-Астрахань рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особо хочу отметить маршрут Актобе-Атырау-Астрахань. До начала реконструкции, из-за неудовлетворительного состояния дороги, транспортное сообщение между городом Актобе и городами Атырау, Актау вынужденно осуществлялось через город Уральск с перепробегом 500 км. В настоящее время строительные работы ведутся на всем протяжении автодороги. В текущем году завершим участок Кандагаш-Макат (327 км) и обеспечим открытие движения на всем протяжении коридора с последующей сдачей в эксплуатацию в 2022-2023 годы», - сказал Берик Камалиев.

    Ранее он сообщил, ремонт каких участков автомобильных дорог будет завершен в текущем году.

    «В текущем году дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них по республиканской сети 5 тыс. км, в том числе реконструкцией 3,6 тыс. км и ремонтом 1,5 тыс. км», - уточнил Берик Камалиев.

    Теги:
    Дороги Строительство
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