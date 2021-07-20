О грозе и ветре в горах Алматинской области предупредили казахстанцев
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 21-23 июля в горных районах Алматинской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, ветер, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе ДЧС Алматинской области на основании штормовых предупреждений РГП «Казгидромет» сообщили, что 21-23 июля в горах Илийского Алатау и Жетысуского Алатау, а также в горных районах Алматинской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, порывы ветра при грозе достигают до 15-20 м/с.
«ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в вашем регионе вы можете скачать бесплатное мобильное приложение «Дармен», - отметили в ведомстве.
Напомним, в восьми областях Казахстана 21 июля объявлено штормовое предупреждение в связи с грозой и сильной жарой.
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