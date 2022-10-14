Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика
О готовности увеличить экспорт в Россию заявил Касым-Жомарт Токаев
14 Октября 2022, 16:57

О готовности увеличить экспорт в Россию заявил Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности увеличения экспорта в Российскую Федерацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время с развитием наших производств мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг другу многие виды зарубежной продукции. Анализ экспортных и импортных операций говорит о широких возможностях в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев на проходящем сегодня в Астане саммите «Центральная Азия - Россия».

Президент привел примеры.

«Например, Казахстан готов нарастить экспорт в центральноазиатские страны на 1 млрд долларов. Мы также можем увеличить на более чем 1 млрд долларов поставки казахстанской продукции в Российскую Федерацию. Уверен, подобные ресурсы имеются и у других государств региона», - заключил Глава государства.

Ранее Президент РК предложил разработать новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ.


Новости по теме
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Читайте также
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК
Президент Казахстана публично подписал шесть законов
Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
Совещание по социальному предпринимательству прошло в Правительстве
Обеспечить регион мясом птицы собственного производства обещают в СКО
Президент РК поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив