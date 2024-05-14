О готовности к пожароопасному периоду рассказал глава МЧС РК

О проводимой в Казахстане работе по обеспечению безопасности населения и территории страны в пожароопасный период рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Министерством по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности населения и территории страны в пожароопасный период принимается комплекс мер. Первое, в каждом регионе для борьбы с крупными пожарами подготовлена группировка сил и средств. Общая численность по республике около 50 тыс. человек и свыше 10 тыс. ед. техники, - сказал Чингиз Аринов на заседании Правительства.

Глава МЧС отметил, что в режиме постоянной готовности находятся 19 бортов авиации Казавиаспаса, из них 9 оснащены водосливными устройствами.

- Для аэровизуальной разведки имеется 120 беспилотников. По согласованию с министерством акиматами утверждены планы по недопущению природных пожаров, - добавил Чингиз Аринов.

Во-вторых, как было отмечено, для практической отработки алгоритма реагирования на природные пожары, осенью прошлого года проведено учение «Ормандала-2023».

- Завтра проводим республиканские командно-штабные учения в резервате «Семей орманы». Дополнительно, во всех регионах с лесохозяйственными учреждениями проведены 53 пожарно-тактических учения. Кроме этого, в учебных центрах министерства обучены 1 300 работников лесной охраны. В период высокого класса пожарной опасности силами министерства в лесничествах будет организован механизированный дозор, - заявил Чингиз Аринов.

В-третьих, по его словам, в регионах продолжаются профилактические мероприятия по пожарной безопасности.