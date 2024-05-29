О главных ценностях госслужбы рассказал Алихан Байменов

28 мая в филиале Академии государственного управления при Президенте РК по г.Алматы состоялась гостевая лекция известного государственного и общественного деятеля, автора многочисленных реформ в сфере государственной службы, председателя Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихана Байменова на тему «Государственное управление: требования времени и условия эффективности», передает агентство Kazinform со ссылкой на Академию госуправления при Президенте РК по г.Алматы.

Алихан Байменов рассказал об истории, настоящем и завтрашнем дне системы государственного управления, а также рассказал о главных ценностях государственной службы и поделился своим опытом на государственной службе.

Фото Кайрата Конуспаева

Гостевая лекция была организована в честь 30-летия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан с целью обмена опытом выдающихся государственных деятелей с молодыми государственными служащими, внесшими большой вклад в развитие системы государственного управления страны.

Фото Кайрата Конуспаева

Во встрече приняли участие выпускники Академии и магистранты, обучающиеся по модульной программе, слушатели семинара повышения квалификации и курса переподготовки для государственных служащих, впервые поступивших на государственную службу, а также другие государственные служащие.

- Академия государственного управления при Президенте РК является высшим учебным заведением с особым статусом, осуществляющим подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих страны. В этом году отмечается 30-летие нашей Академии. В связи с этим в Академии и ее региональных филиалах проводятся гостевые лекции с участием известных государственных и общественных деятелей. Целью сегодняшней встречи является организация лекции с такими деятелями, как Алихан Мухамедиевич, которые стоят у истока многих реформ в системе государственной службы. Ознакомление молодых государственных служащих с историей, настоящим и завтрашним днем системы государственного управления, популяризация ценностей на государственной службе, делясь богатым опытом государственной службы, - сказала директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по г.Алматы Айгерим Абилова.