О фейковых опросах Минтруда предупредили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая информация о проведении Министерством труда и социальной защиты населения РК опроса с денежным вознаграждением является фейком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит опрос с последующим вознаграждением в размере 50 000 тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. МТСЗН не проводит никаких опросов граждан посредством мессенджерей и социальных сетей. Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам. Просим не в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества», - говорится в распространенном сообщении Минтруда.

В министерстве также попросили казахстанцев не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону, напомнили в ведомстве.