О ДТП с участием мопедистов и самокатчиков рассказал глава полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов провел онлайн-совещание с участием администрации служб быстрой доставки еды и товаров народного потребления. Он рассказал о происшествиях с участием мопедистов и самокатчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник полиции отметил, что в последние годы на дорогах города появилось большое количество мопедов, мотоциклов и скутеров, в связи с чем наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с их участием. Одна из основных причин аварий - неосторожная езда, отсутствие специальных средств защиты, несоблюдение правил безопасности вождения.

«По итогам трех месяцев этого года на дорогах Алматы с участием «мопедистов» произошло 18 ДТП, в которых погиб один человек и еще 18 получили различные травмы. В частности, с участием мопедов в 2020 году совершено 130 ДТП, погибло - 2, травмировано - 141, в 2019 году совершено 94 ДТП, погибло - 6, травмировано - 105, в 2018 году совершено 66 ДТП, погибло - 2, травмировано - 71. Из анализа следует, что из года в год, пользуясь заслуженным успехом, количество доступных удобных средств передвижения увеличивается, а вместе с ним растет и количество владельцев таких транспортных средств», - отметил Канат Таймерденов.

По его словам, мопеды, велосипеды, скутеры и самокаты отличаются от машины или мотоцикла, но правила дорожного движения для них не менее важны. Они обладают большей маневренностью и скоростью, при этом не имеют защитных приспособлений от столкновений. На дороге они одни из самых беззащитных, поэтому являются источником повышенной опасности, для всех участников движения.

«В связи с введением карантина и принимаемых ограничительных мер, наблюдается увеличение заказов со стороны клиентов, соответственно возросло количество курьеров, пользующихся указанным видом транспорта, которые с целью увеличения своего заработка круглосуточно колесят по дорогам города, при этом, зачастую допускают грубейшие нарушения ПДД. Так, например, вызвавшее широкий резонанс среди населения дорожно-транспортное происшествие, имевшее место 28 марта около 22:00 часов на пересечении ул. Абая и Байтурсынова. Ночью водитель мопеда, грубо нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной марки «Тойота». В результате ДТП водитель и пассажир мопеда получили различные травмы. Позже водитель мопеда от полученных травм скончался.

Несмотря на имеющиеся подобные факты, молодые люди осуществляющие доставку продуктов, зачастую пренебрегают правилами дорожного движения и допускают различные, в том числе и грубейшие нарушения ПДД, такие как выезд на встречную полосу движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по центру проезжей части, тем самым подвергая опасности граждан и самих себя», - резюмировал глава ДП Алматы.