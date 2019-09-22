-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:48
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 10:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.09.2019 23:39
-
21.09.2019 23:24
-
21.09.2019 22:58
-
21.09.2019 22:37
-
-
-
21.09.2019 21:00
-
21.09.2019 20:36
-
-
21.09.2019 20:00
-
21.09.2019 19:31
-
-
-
21.09.2019 18:20
-
21.09.2019 18:09
-
21.09.2019 17:57
-
21.09.2019 17:49
-
21.09.2019 17:41
О дожде со снегом предупредили жителей Костанайской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявил Казгидромет в ряде областей республики, передает МИА «Казинформ».
23 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, град. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20, днем 15-20, местами 23-28 м/с, порывы до 30 м/с и более. Ночью местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95%
В Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с.Вероятность шторма 90-95%.
В городе Нур-Султане ночью 23 сентября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем 23, сутки 24 сентября ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный, порывы до 15-20 м/с.
Ночью и утром 23 сентября в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал. Местами пыльная буря, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы до 15-20 м/с. В Туркестане ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы до 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %
В Кокшетау - ветер юго-западный 15-20, днем порывы до 23-28 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
В Кызылординской области местами ожидаются ночью гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100 %
- Какими будут метеоусловия 23 сентября в городах Казахстана
- Акмолинцы стали вторыми на республиканском слете туристских экспедиционных отрядов
- По мотивам книги Абиша Кекилбаева «Ұйқыдағы арудың оянуы» снимают фильм
- Заморозки ожидаются в трёх областях страны 23 сентября
- 50 кабинетов по изучению творчества Абиша Кекилбаева открыты в мангистауских школах
- Алишер Ергали занял пятое место на ЧМ по вольной борьбе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана