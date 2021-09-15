О достижениях и планах региона в год 30-летия Независимости РК рассказал аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости подводят итоги и строят планы на будущее. Каким был уходящий год для Акмолинской области, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал аким региона Ермек Маржикпаев.

- Ермек Боранбаевич, давайте начнем разговор с проходящей уборочной кампании. Каким год был для аграриев региона и какой урожай ожидается?

- В текущем году Акмолинская область провела яровой сев на площади свыше 5 млн га, что на 179 тысяч га выше уровня прошлого года, в том числе зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади – 4,5 млн га, что больше на 108 тысяч га в 2020 году. По сравнению с прошлым годом также увеличены площади посадки масличных и кормовых культур, на 267 и 191 тысяч га соответственно. В больших объемах были посажены также картофель и овощи.

Что касается состояния посевов, то здесь сказались несколько факторов. Во-первых, низкие запасы продуктивной влаги в почве, которые перед уходом в зиму не превышали 30-40 мм в метровом слое. Во-вторых - высокие температуры и практически отсутствие осадков во время вегетации сельскохозяйственных культур в мае-июле, когда в среднем выпало в два раза меньше влаги. Все это не позволило сформировать хорошее состояние посевов.

Но, несмотря на это, на 14 сентября 2021 года уже обмолочено 3,8 млн га или 83% от уборочной площади, собрано свыше 3 млн тонн зерна при средней урожайности - 8 ц/га.

Для проведения осенне-полевых работ 2021 года при поддержке Правительства агропромышленному комплексу области выделено 77 тысяч тонн гарантированного объема дизельного топлива.

Оперативная мобилизация сил и средств, раньше начавшаяся уборочная кампания позволили нашему региону выполнить 111% индекса физического объема в сфере сельского хозяйства, обеспечив первое место по данному показателю в республике.

- А как обстоят в регионе дела с заготовкой кормов в связи с имевшей место засухой?

- Да, засуха не обошла и Акмолинскую область. За три месяца с мая по июль выпала лишь половина осадков от средних показателей многолетних наблюдений - при норме в 130 миллиметров выпало 60 мм. Урожайность травостоя на угодиях отмечается в два раза ниже прошлых лет – 2-3 ц/га.

С учетом складывающейся ситуации мною был утвержден план мероприятий - Дорожная карта - по обеспечению кормами сельхозживотных на предстоящую зимовку, в каждом районе во главе с акимами созданы оперативные штабы, проведена инвентаризации имеющихся остатков прошлых лет, которая составила 85 тысяч тонн.

В целом, на предстоящую зимовку 2021-2022 годов потребность в сене составляет 1 млн 260 тысяч тонн, в фураже - 650 тысяч тонн, сенаже - 245 тысяч тонн, силосе - 190 тысяч тонн.

На 14 сентября в области уже заготовлено 1,2 млн тонн сена, это практически 96% от плана. При потребности 245 тысяч тонн сенажа заготовлено уже 72%, силоса - из необходимых 190 тысяч тонн заготовлено 47 тысяч тонн.

Мобилизованы все ресурсы: в кампании по заготовке сена принимают участие порядка 1,5 тысячи бригад, оснащение которых составляет 8 тысяч тракторов, 2,5 тысячи прицепных жаток, 1,1 тысячи сенокосилок, более 2 тысяч пресс-подборщиков, 700 стогометателей. Совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством энергетики выделены дополнительно 10 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива.

В рамках обеспечения кормами личных подсобных хозяйств заключены 422 меморандума с сельхозпроизводителями. Это позволит обеспечить более 10 тысяч домашних хозяйств сеном.

Наши сельхозпроизводители ориентированы на максимальную заготовку соломы, которая послужит дополнительным резервом на предстоящую зимовку. Планируем заготовить около 1 млн тонн.

- Немаловажный вопрос – развитие промышленности региона. Какими достижениями в этой сфере может похвастать Акмолинская область? Достаточно ли инвестиций в этот сектор экономики?

- Поэтапный переход региона от традиционно аграрного в аграрно-индустриальный дают свои плоды, что обеспечивает лидирующие позиции нашей области по показателю индекса физического объема промышленности.

В структуре валового регионального продукта Акмолинской области доля промышленного производства является преобладающей. По итогам первого квартала 2021 года она составила 35,6%. Это свидетельствует о развитии индустриального сектора нашего региона.

За семь месяцев 2021 года объемы промышленного производства выросли на 8%. Область занимает пятое место по РК. Все это достигнуто благодаря горнодобывающей (102,5%), обрабатывающей отраслям (108,2%), электроснабжению (115,5%) и водоснабжению (114,6%). Сохраняется рост в отраслях обрабатывающей промышленности – производстве продуктов питания (117,7%), напитков (142,0%), химии (142,1%), резиновых и пластмассовых изделий (425,6%), машиностроении (147,5%). Это способствовало увеличению доли обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства. На сегодня вклад составляет 83%.

В текущем году в регионе в машиностроении начат выпуск новых видов техники, таких как сельскохозяйственные трактора YTO (УайТиО) на базе ЧК «Казрост Инжиниринг», высокопроизводительные комбайны TORUM (Торум) на ТОО «КАИК», зерносушильных комплексов ТОО «Азам КС». В химической отрасли ТОО «Сареко» в Степногорске начало выпуск сульфоаммофоса. В строительной индустрии налажен выпуск минераловатных плит на ТОО «Макинский завод теплоизоляции», железобетонных труб большого диаметра на ТОО «Сапа Су».

Обеспечен рост объемов производства по важнейшим видам продукции: грузовых автомобилей - в 1,8 раза, пестицидов - на 48,1%, зерноуборочных комбайнов - на 32,6%, подшипников - на 12,9%, керамических кирпичей - на 8,5%.

Если говорить об инвестициях, то за семь месяцев 2021 года привлечено 217 млрд тенге частных инвестиций, из них почти половина в индустриальный сектор - 103,7 млрд тенге (ИФО – 101,7%).

Динамике роста способствует в основном реализация крупных индустриальных объектов: золотоизвлекательных фабрик в Степногорске и Бурабайском районе, кирпичных заводов в Аршалынском районе и Кокшетау, птицефабрик в Аршалынском и Буландынском районах, ветровой электростанции в Ерейментауском районе.

Всего в 2021 году в индустриальном секторе будет введен 31 объект с объемом инвестиций 162,1 млрд тенге, что позволит создать 1,3 тысячи рабочих мест и дополнительно освоить выпуск инновационной для области продукции, - такой как овсяные хлопья, картофель фри - модернизировать и расширить мощности по производству медицинских салфеток, кирпича, сыра, мяса.

До 2025 года в промышленности региона планируется реализация 102 проектов на сумму свыше 600 млрд тенге. Назовем наиболее крупные среди них. Это золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн руды в год, которая будет построена в Бурабайском районе в 2022 году, ветровая электростанция мощностью 156 МВт в Аршалынском район, которая будет введена в эксплуатацию в 2023 году, третья очередь Макинской птицефабрики (2022 год), с увеличением нынешней мощности до 100 тысяч тонн в год, и третья-четвертая очереди производства сельскохозяйственной техники ТОО «КАИК» в Кокшетау (2022-2023 годы).

- Как завершает год 30-летия Независимости РК Акмолинская область?

- За 30 лет Независимости индустриальный сектор Акмолинской области совершил колоссальный прорыв, создано 35 крупных и средних промышленных предприятий, среди которых новые современные высокотехнологичные заводы и фабрики, соответствующие международным стандартам. Это такие крупные предприятия, как «Кокшетауминводы», «КамАЗ-Инжиниринг», «Новопэк», ENKI, КАИК, «Казахалтын Технолоджи», Макинская птицефабрика и так далее.

Инвестпортфель 2021 года состоит из 144 проектов с привлечением около 215 млрд тенге инвестиций и созданием 3,2 тысячи рабочих мест, в их числе пять проектов ГПИИР на 4 млрд тенге.

На сегодня в регионе введено в эксплуатацию 38 проектов на 7,3 млрд тенге, создано 381 новое рабочее место. Наиболее крупные из них: зернохранилище мощностью до 30 тысяч тонн в Есильском районе, элеватор, мясной цех, кирпичный завод мощностью 15 млн штук в Целиноградском районе, реконструкция гостиницы в Кокшетау.

До конца года планируется ввести еще ряд крупных объектов. Это золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн руды в год ТОО «Аксу Технолоджи» в Степногорске. Птицефабрика ТОО «Ак-Дала Агро», при полном запуске которой общая мощность составит 20 тысяч тонн, также один из крупных проектов импортозамещения, реализуемый в Аршалынском районе. Завод по выпуску керамического рядового кирпича мощностью 30 млн штук ТОО «ENKI» в Кокшетау, хлебоприемный пункт мощностью 50 тысяч тонн ТОО «Дани Нан» в Астраханском районе, ветровая электростанция мощностью 5 МВт ТОО «Виччи». Последняя предполагает установку семи ветрогенераторов общей стоимостью 2 млрд тенге в Кокшетау. Компанией в 2020 году реализован аналогичный проект мощностью 3,75 МВт на 1,7 млрд тенге и построено пять ветрогенераторов. Ну и пищевая фабрика по выпуску овсяных хлопьев мощностью 14,4 тысяч тонн ТОО «БАХА SÖHNE» в Атбасарском районе, которая планирует в перспективе экспорт своей продукции.

Добавлю, что за годы Независимости регион имеет множество достижений в различных сферах жизнедеятельности. Конечно, обо всем этом сложно рассказать в одном интервью. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. У области огромный потенциал, который мы будем стараться реализовывать и дальше.

- Спасибо за интервью!