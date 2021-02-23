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    11:37, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    О дополнительных мерах по развитию жилищного строительства рассказал Бейбут Атамкулов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планируемых дополнительных мерах по развитию жилищного строительства рассказал на заседании Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, МИИР предлагает дополнительные меры по развития жилищного строительства такие как:

    - формирование пулов арендного жилья и стимулирование создания Частных Социальных фондов недвижимости;

    - привлечение рыночного фондирования (депозиты населения, пенсионных накоплений) и субсидирование расходов по займу;

    - заключение оффтейк-контрактов с застройщиками на выкуп жилья (по ценам Нұрлы жер);

    - внедрение механизма проектного финансирования частных застройщиков;

    - внедрение Рейтинга строительных компаний по долевому строительству;

    - ужесточение ответственности недобросовестных застройщиков.

    «В случае принятия всех мер, дополнительно будет построено 1,7 млн. кв. м. жилья или 28 тыс. квартир во всех регионах страны», - заверил Бейбут Атамкулов.

    Инвестиции в жилищное строительство, по словам министра, дополнительно составят 300 млрд. тенге. Это позволит:

    - создать 55 тыс. рабочих мест;

    - обеспечить налоговых поступлений на 40 млрд. тенге;

    - за счет эффекта масштаба задействовать смежные отрасли по производству товаров, работ и услуг почти на 530 млрд. тенге.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Жилье Строительство
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