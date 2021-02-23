О дополнительных мерах по развитию жилищного строительства рассказал Бейбут Атамкулов
В частности, МИИР предлагает дополнительные меры по развития жилищного строительства такие как:
- формирование пулов арендного жилья и стимулирование создания Частных Социальных фондов недвижимости;
- привлечение рыночного фондирования (депозиты населения, пенсионных накоплений) и субсидирование расходов по займу;
- заключение оффтейк-контрактов с застройщиками на выкуп жилья (по ценам Нұрлы жер);
- внедрение механизма проектного финансирования частных застройщиков;
- внедрение Рейтинга строительных компаний по долевому строительству;
- ужесточение ответственности недобросовестных застройщиков.
«В случае принятия всех мер, дополнительно будет построено 1,7 млн. кв. м. жилья или 28 тыс. квартир во всех регионах страны», - заверил Бейбут Атамкулов.
Инвестиции в жилищное строительство, по словам министра, дополнительно составят 300 млрд. тенге. Это позволит:
- создать 55 тыс. рабочих мест;
- обеспечить налоговых поступлений на 40 млрд. тенге;
- за счет эффекта масштаба задействовать смежные отрасли по производству товаров, работ и услуг почти на 530 млрд. тенге.