О долгосрочных контрактах с казахстанскими товаропроизводителями рассказал Ахметжан Есимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля закупок у отечественных товаропроизводителей выросла по итогам прошлого года. Об этом заявил председатель правления Фонда «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством особое внимание уделяется развитию отраслей «экономики простых вещей». Фонд и группа компаний активно участвуют в реализации этой важной для нашей экономики программы. По итогам прошлого года обеспечен рост доли закупок у отечественных товаропроизводителей. На этот год планируем достижение следующих индикаторов в разрезе отраслей: пищевая - 90%; легкая – 85%; строительная – 92%; мебельная – 85%. В среднем по этим четырем отраслям данный показатель составит 88%, против 70% в прошлом году», - сказал Ахметжан Есимов на форуме отечественных предпринимателей «Samruk Business Forum», проходящем в Нур-Султане.

Он также рассказал о реализации проектов с заключением оффтейк-контрактов с казахстанскими товаропроизводителями.

«В 2018 году проведен анализ импортируемых товаров. Была проведена большая работа, мы решили проанализировать, что мы завозим, что приобретают наши дочерние компании. Объем импорта за последние три года по перечню товаров составил порядка 500 млрд тенге. Мы предложили бизнес-сообществу наладить производство этих товаров в Казахстане, гарантируя им долгосрочные контракты», - добавил председатель «Самрук-Казына».

По данным главы Фонда, в 2018 году по оффтейкам были одобрены первые два проекта, в то время как в прошлом году - 25 проектов.

«Часть этих проектов представлена на нашей выставке (на форуме - прим. автора). Мы также разместили информацию по товарам, по которым имеется потенциал для импортозамещения. Надеюсь, что в ближайшее время к нам поступят заявки от наших бизнесменов. Важно отметить, что данный подход стимулирует внутреннюю инвестиционную активность. Мы выражаем готовность заключения долголетних оффтейк-контрактов с отечественными бизнесменами, которые готовы инвестировать в развитие внутреннего производства. Вопрос заключается в том, чтобы контракты служили в качестве залогового обеспечения для финансирования банками», - подчеркнул А. Есимов.

Напомним, в ходе форума Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил, что 180 действующих предприятий Казахстана уже выразили заинтересованность в разработке инвестиционных проектов. Также Аскар Мамин заявил об одобрении 27 оффтейк-контрактов по созданию новых производств.