О динамичном развитии строительной отрасли рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о динамичном развитии строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительная отрасль динамично развивается. В структуре валового внутреннего продукта доля строительства выросла с 6,1% по итогам 12 месяцев 2020 года до 6,25% по результатам 11 месяцев текущего года. Отрасль, безусловно, является одним из основных источников устойчивости и драйверов роста национальной экономики», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, темпы роста строительной отрасли за 11 месяцев текущего года составили 6,2%, что значительно превышает средние темпы роста по экономике.

«В текущем году по всем направлениям будет введено порядка 17 млн. кв. метров жилья, что обеспечит свыше 163 тысяч граждан новым жильем. Для социально-уязвимых слоев населения ввод жилья составит 1,6 млн. кв. метров, тем самым около 29 тысяч семей улучшат свои жилищные условия», - отметил Премьер.

Также в стране ежегодно строится большое количество объектов здравоохранения, образования, промышленности и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

«В связи с высоким уровнем инфляции в мире и удорожанием строительных материалов Правительством совместно с акиматами реализуются активные меры по развитию отечественного производства стройматериалов. Так, в текущем году уже реализовано 34 крупных проекта по производству стройматериалов на сумму 76 млрд. тенге, создано свыше 2,2 тысяч рабочих мест. На фоне реализуемых мер отмечается высокая динамика в отрасли производства строительных материалов. По результатам 11 месяцев рост составил 9,2%», - заключил глава Правительства.