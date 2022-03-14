О дефиците сахара в Казахстане через три месяца высказался Ержан Казанбаев
«На сегодняшний день в стране нет дефицита этого социально значимого продовольственного товара. То есть информация о том, что через три месяца запасы истощатся и будет дефицит сахара, не соответствует действительности», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, из-за ажиотажа в магазинах одной их крупных торговых сетей за последние пять дней казахстанцы скупили 528 тонн сахара. В обычные дни эта цифра составляет 172 тонны.
Ранее сообщалось, что на сегодня в Казахстане имеется достаточный запас сахара – это порядка 90 тысяч тонн. С учетом ежемесячного потребления республики (порядка 44 тысяч тонн), заводы могут производить порядка 50 тысяч тонн сахара. То есть заводы полностью обеспечивают потребность республики.