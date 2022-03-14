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    17:53, 14 Март 2022 | GMT +6

    О дефиците сахара в Казахстане через три месяца высказался Ержан Казанбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информация о том, что через три месяца в Казахстане запасы сахара истощатся и будет дефицит, не соответствует действительности. Об этом заявил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в стране нет дефицита этого социально значимого продовольственного товара. То есть информация о том, что через три месяца запасы истощатся и будет дефицит сахара, не соответствует действительности», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, из-за ажиотажа в магазинах одной их крупных торговых сетей за последние пять дней казахстанцы скупили 528 тонн сахара. В обычные дни эта цифра составляет 172 тонны.

    Ранее сообщалось, что на сегодня в Казахстане имеется достаточный запас сахара – это порядка 90 тысяч тонн. С учетом ежемесячного потребления республики (порядка 44 тысяч тонн), заводы могут производить порядка 50 тысяч тонн сахара. То есть заводы полностью обеспечивают потребность республики.

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