О дефиците парковочных мест высказался аким района Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Бостандыкского района Алматы Алтай Рахимбетов рассказал о нехватке парковочных зон в районе и ответил, как борются с несанкционированными парковками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, у нас проблема с парковкой есть в спальных районах: микрорайонах «Орбита», «Алмагуль», «Коктем» и других. Сейчас, ввиду большого количества автотранспорта, многие автолюбители ставят свои транспортные средства непосредственно во дворах. Это неправильно, дворы - это то пространство, где наши жители, дети должны проводить свой досуг, иметь возможность поиграть. Но, к сожалению, на сегодня такая проблема существует», - сказал аким района в ходе брифинга РСК.

Он также рассказал, как идет борьба с несанкционированными парковками

«Совместно с местной полицейской службой проводятся регулярно рейды. Те люди, которые паркуются на зеленых зонах, детских игровых площадках, привлекаются к административной ответственности. Есть еще такой момент: даже там, где организованы специальные паркинги, люди для экономии паркуются во дворах. Тут уже вопрос культуры самих жителей», - заявил Алтай Рахимбетов.

По его словам, на сегодня не выдается разрешение на строительство жилого дома, если там не предусмотрен паркинг. Также рассматривается вопрос о строительстве многоуровневых паркингов.

«Мы рассматриваем вопрос строительства многоуровневых паркингов и привлекаем инвесторов, но хочу сказать, что эти проекты долговозвратные, поэтому не все инвесторы готовы вложить свои финансовые средства. Но, тем не менее, этот вопрос мы дальше рассмотрим, о результатах дополнительно сообщим», - заметил спикер.