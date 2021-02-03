О дальнейших планах по благоустройству Ауэзовского района Алматы рассказали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Ауэзовского района Алматы Сайран Сайфеденов в ходе отчетной встречи перед населением доложил о проводимой акиматом работе по благоустройству района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы продолжается серия отчетных встреч акимов района с населением. Сегодня в ходе отчетной встречи аким Ауэзовского района Сайран Сайфеденов подвел итоги прошлого года и рассказал о планах по развитию района. В течение трехчасового прямого эфира аким района ответил на 65 вопросов горожан. Всего поступило 405 вопросов, по всем не озвученным вопросам информация будет оперативно предоставлена акиматом района.

«Ауэзовский район является наиболее густонаселенным районом города. Поэтому все наши проекты направлены на создание комфортной среды для населения и развитие пешеходных зон», - сказал С. Сайфеденов.

По предложению жителей района в рамках проекта «Бюджет участия» реализовано пять проектов. В прошлом году было отремонтировано 205 дворов. На текущий год по «Бюджету участия» запланировано 22 проекта на общую сумму 800 млн тенге. Кроме того, в 2021 году запланированы работы по благоустройству скверов в микрорайонах Аксай-2, Аксай-4 и по ул. Елемесова. Учитывая отсутствие мест для отдыха и досуга населения в микрорайоне Таугуль, дополнительно разрабатывается проектно-сметная документация на создание комфортной среды по улице Шалова.

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на территории района проводится работа по снижению дефицита ученических мест в школах. В микрорайоне Мамыр введена в эксплуатацию новая школа на 1200 мест. Завершена пристройка к школе № 123 на 400 мест. В 30 государственных детских садах проведен ремонт. Открыто 9 частных детских садов на 316 мест. Ведется строительство пристроек к основным зданиям 5 школ общим количеством на 3 600 мест. Также планируется завершение ремонта колледжа и двух ясли-садов.

Для улучшения качества оказания медицинских услуг населению, прикрепленных к 18 поликлинике, в этом году завершится разработка ПСД для врачебного амбулатория на 200 посещений в микрорайоне Мамыр.

Проведен средний ремонт по 51 улице протяженностью 27,9 км. Кроме того, проведен текущий ремонт дорожного полотна по магистральным улицам и сквозным проездам. Построен тротуар протяженностью 13 км. Также проведен текущий ремонт асфальтового покрытия пешеходных зон и сквозных проездов в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020».

Канализационная система в нескольких микрорайонах отсутствовала с момента их создания. С.Сайфеденов отметил, что в 2020 году было завершено строительство канализационных сетей на 9 улицах протяженностью 5 500 км. Данные работы будут продолжены и дальше.

В районе было обновлено 3 563 уличных светильников, установлено 2 543 новых светоточки. Освещенность района составляет 93%.

На территории района имеется 260 тысяч зеленых насаждений. В прошлом году было посажено более 3 тысяч саженцев.

С целью обеспечения занятости населения в районе активно реализуются государственные и другие программы. В рамках программы «Дорожная карта занятости» по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по району реализовано 44 проекта с созданием 3500 рабочих мест. Также одобрено 48 проектов с трудоустройством 224 человека по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». В рамках программы «Еңбек» 7 335 граждан получили возможность трудоустроиться в различных сферах. По проекту «Бизнес бастау» 384 человека прошли онлайн-обучение, 34 из которых получили гранты на сумму 88,5 млн тенге.

По поручению акима Алматы Б. Сагинтаева в целях социальной поддержки населения в Ауэзовском районе реализовано 13 проектов. Один из таких проектов - цифровой центр ELAB Asia, который предлагает членам многодетных и малообеспеченных семей изучить навыки цифровых технологий и освоение робототехники. В районе также функционирует мастерская «Войлочных изделий» и проект по социальной поддержке малообеспеченных семей Qarqyn.ALA. Для реализации «Социальной кулинарии» и «Социального швейного цеха» предоставлено 4 бесплатных места на рынках района. Мерами социальной поддержки охвачены 26 979 человек. 6052 человека получили благотворительную помощь.

Одним из волнующих жителей вопросов является проблема ветхих и аварийных многоэтажных жилых домов. В нашем районе к этой категории относится 94 дома, или 852 квартиры.

На сегодняшний день в рамках госпрограммы «Ветхое жилье» снесено 18 МЖД (195 квартир) 1959-60 годов постройки (каркасно-камышитовые, кирпич). Построено 8 МЖД (754 квартиры), в текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще один дом (99 квартир). Дополнительно разрабатывается проект на 4 МЖД (209 квартир).

Реализация проекта состоит из 8 очередей, механизм которого предусматривает комплексную реконструкцию старых кварталов путем переселения жителей и сноса ветхих домов.

Напомним, 1 февраля в ходе отчетной встречи акима Алатауского района Алматы Азамата Калдыбекова было сказано, что жители ряда микрорайонов в Алматы получат доступ к коммунальным услугам.