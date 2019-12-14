О дальнейшей судьбе жителей накренившегося дома рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с жителями накренившегося дома в микрорайоне Зердели-6 (бывший Алгабас), рассказал о том, что будет, если дом пойдет под снос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи, аким отметил, что готов переселить всех жильцов (72 квартиры).

«Решение принято. Соответствующее постановление от акимата уже подготовлено, деньги выделяются. На первоначальном этапе, если вы нам поручите, мы будем брать в аренду 72 квартиры для вас. Если вы скажете, что нет, мы сами найдем, то тогда предоставьте свои бумаги нам о том, что вы сняли квартиру. Мы будем полностью оплачивать вам. Деньги поступят на счет районного акимата. Первый рабочий день будет 18 декабря. В течение четырех праздничных дней вы должны предоставить в акимат номера ваших карт, на которые можно перечислить деньги. Чем быстрее мы все это сделаем, тем лучше», - сказал Б.Сагинтаев.

Аким также добавил, что судьба дома будет известна после проведения необходимой экспертизы.

«Если специалисты через месяц скажут, что дом можно восстановить, то мы это приводим в порядок, задействуем все службы. Если итоги исследования покажет, что нельзя там жить, то тогда мы снесем этот дом. Все собственники квартир тогда получат новое жилье за счет акимата. Если вы согласны, мы сегодня приступаем к решению», - сказал градоначальник.

Также он пообещал, что полицейские будут охранять квартиры от мародеров.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев заметил, что будут проверены все дома микрорайона Зердели-6. В случае каких-либо нарушений, ответственные лица понесут наказание.

Напомним, в Алматы жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались, что их дом накренился.

Позже в акимате сообщили, что критических отклонений нет.