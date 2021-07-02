О четвертой волне коронавируса рассказал Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за последние две недели заболеваемость коронавирусом возросла в 2,1 раза. Главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин объяснил причину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными причинами всех подъемов заболеваемости, как правило, являются появления либо новых штаммов, либо вариантов коронавирусной инфекции. Нынешний подъем, не побоимся этого слова - четвертая волна, как раз обусловлена появлением нового варианта коронавируса - штамма «дельта», - ответил Ж. Бекшин в ходе брифинга в РСК.

По данным санврача, за последние две недели заболеваемость КВИ возросла в 2,1 раза (с 1143 до 2377 случаев), за последние сутки зарегистрировано 305 случаев КВИ, суточный прирост составил 0,4%. Эпидемиологическая ситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением более контагиозного мутированного штамма «дельта» с 17 июня, за последние 7 дней среднесуточные положительные результаты ПЦР возросли до 215 в сутки против 130 в предыдущие 7 дней.

«В связи с резким ростом числа зараженных с 18 июня были проведены исследования на наличие в Алматы мутированных штаммов, в результате из 131 образцов с ПЦР+ от больных КВИ выявлены штаммы: в 77 (59%) альфа (британский), в 46 (35%) дельта (индийский), 45 из которых выявлены за последние 3 дня, в 2 (1,5%) гамма (южно-африканский) и в 1 (0,8%) бетта (нью-йорк). Получен однозначный вывод – если ранее осложнение эпидемиологической ситуации было обусловлено штаммом альфа, то данный всплеск COVID-19 вызван штаммом «дельта», завезенного предположительно из Нур-Султана и России.

30 июня получен результат очередных исследований: из 46 проб в 36 выявлен штамм «дельта» (78,3%), в 8 – штамм «альфа» (17,4%) и в 2 - нераскрытая мутация (4,3%). Текущая эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы обусловлена доминирующим мутированным штаммом COVID-19 «дельта», выявленный в 78% исследованных образцов ПЦР+ больных КВИ», - добавил спикер.