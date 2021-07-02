О четвертой волне коронавируса рассказал Жандарбек Бекшин
«Основными причинами всех подъемов заболеваемости, как правило, являются появления либо новых штаммов, либо вариантов коронавирусной инфекции. Нынешний подъем, не побоимся этого слова - четвертая волна, как раз обусловлена появлением нового варианта коронавируса - штамма «дельта», - ответил Ж. Бекшин в ходе брифинга в РСК.
По данным санврача, за последние две недели заболеваемость КВИ возросла в 2,1 раза (с 1143 до 2377 случаев), за последние сутки зарегистрировано 305 случаев КВИ, суточный прирост составил 0,4%. Эпидемиологическая ситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением более контагиозного мутированного штамма «дельта» с 17 июня, за последние 7 дней среднесуточные положительные результаты ПЦР возросли до 215 в сутки против 130 в предыдущие 7 дней.
«В связи с резким ростом числа зараженных с 18 июня были проведены исследования на наличие в Алматы мутированных штаммов, в результате из 131 образцов с ПЦР+ от больных КВИ выявлены штаммы: в 77 (59%) альфа (британский), в 46 (35%) дельта (индийский), 45 из которых выявлены за последние 3 дня, в 2 (1,5%) гамма (южно-африканский) и в 1 (0,8%) бетта (нью-йорк). Получен однозначный вывод – если ранее осложнение эпидемиологической ситуации было обусловлено штаммом альфа, то данный всплеск COVID-19 вызван штаммом «дельта», завезенного предположительно из Нур-Султана и России.
30 июня получен результат очередных исследований: из 46 проб в 36 выявлен штамм «дельта» (78,3%), в 8 – штамм «альфа» (17,4%) и в 2 - нераскрытая мутация (4,3%). Текущая эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы обусловлена доминирующим мутированным штаммом COVID-19 «дельта», выявленный в 78% исследованных образцов ПЦР+ больных КВИ», - добавил спикер.Напомним, 353 новых случая КВИ зарегистрировали в Алматы за сутки, вакцинировано свыше 10 тысяч человек.