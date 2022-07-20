20 Июля 2022 15:07

О чем скандал - вице-президент КФШ о заявлении Бибисары Асаубаевой

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - Вице-президент Казахстанской Федерации шахмат Дармен Садвакасов заявил, что высказывание гроссмейстера Бибисары Асаубаевой касательно 3 млрд тенге, оказалось неожиданностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скандал произошел неожиданно. Ничего плохого с нашей точки зрения не происходило... Мы ругаться не хотим. Считаем Бибисару большим талантом с огромным потенциалом, о чем мы неоднократно ей говорили. Конкретно в этом случае мы опровергали ее слова. О чем скандал? Было заявление о том, что девушек повели к Президенту, чтобы попросить деньги. Но концепцию развития мы вам уже показали, это тот же документ, что мы представили и Главе государства. В нем нет ничего про деньги, никакие суммы не назывались. Мы говорили о концепции и подходах развития шахмат», - сказал Дармен Садвакасов на встрече с журналистами.

По его словам, Федерация шахмат является катализатором, она не управляет госбюджетом.

«Если деньги будут выделяться, то по линии министерства, акимата на открытие шахматных секции, клубов, финансирования спортсменов. Федерация выражает свое профессиональное мнение по отношению к тому, как развивать шахматы с точки зрения массового спорта, спорта высших достижений», - сообщил спикер.

Он также ответил, почему Бибисара выступила с таким заявлением.

«Мы считаем, что тут может быть определенная ревность со стороны матери Бибисары. Мы думаем, что этот пост писала не сама Бибисара, а скорее всего ее мать. Это наша позиция. Может это не так», - предположил вице-президент Федерации.

Кроме того, Садвакасов заявил, что в Федерации существует дисбаланс в финансировании спортсменов. Это, по его мнению, не правильно.

Ранее сообщалось, что Бибисара Асаубаева на своей странице в Instagram написала, что руководство Федерации шахмат Казахстана привело спортсменов на встречу с заместителем руководителя Администрации Президента, чтобы попросить 3 млрд тенге для Федерации.