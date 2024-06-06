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    16:11, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    О чем говорят на Ближнем Востоке. Обзор прессы

    ливан
    Фото: Marwan Naamani / агентство dpa

    Корреспондент агентства Kazinform подготовил обзор международной и региональной прессы, выбрав более десятка заголовков о ситуации на Ближнем Востоке, актуальной на среду, 5 июня.

    Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

    Ведутся переговоры с участием международных посредников, включая Катар, Египет и США, с целью заключения постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из сектора Газа.

    Директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк во вторник отправились обратно на Ближний Восток для встреч в Дохе и Каире, направленных на продвижение предложения о сделке с Израилем, сообщает The Times of Israel.

    Конфликт в Судане

    ООН сообщает о гуманитарном кризисе в Судане, подчеркивая серьезные последствия продолжающегося насилия и перемещения населения​. Гражданская война в Судане обостряется, что требует усиленных дипломатических усилий для ее разрешения, подчеркивается в статье UN News.

    Израиль подписывает контракт на покупку 25 истребителей F-35 за $3 млрд.

    Израиль усиливает свою обороноспособность, заключив договор на закупку дополнительных истребителей F-35. Этот шаг подчеркивает растущую напряженность в регионе, особенно в свете текущего конфликта с Газой, сообщает The Times of Israel.

    Франция призывает к прекращению войны в Газе.

    Президент Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военные действия, однако не упомянул освобождение заложников как условие, передает The Times of Israel.

    Итальянский университет Палермо приостанавливает обменные программы Erasmus с университетами Израиля.

    Этот шаг является частью более широкой кампании по бойкоту и санкциям против Израиля из-за его политики в отношении Палестины, передает Middle East Monitor.

    Израиль близок к принятию решения по наступлению на границу с Ливаном

    Израиль готов к наступлению вдоль северной границы с Ливаном и близок к принятию решения, заявил во вторник начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

    Конфликт между Хезболлой и Израилем, который велся параллельно с войной в Газе, в последние дни усилился.

    - После очень хорошей подготовки до уровня учений генштаба мы готовы перейти к наступлению на севере. Мы приближаемся к моменту принятия решения, - заявил он. 

    Египет продлевает режим веерных отключений электроэнергии.

    Египет заявил, что во вторник продлевает веерные отключения электроэнергии по всей стране еще на час, чтобы обеспечить профилактическое обслуживание своих региональных газовых и энергетических сетей, а также из-за увеличения потребления, вызванного жаркой летней погодой.

    Во вторник температура в Каире поднялась почти до 40 градусов по Цельсию и, согласно прогнозам, в ближайшие несколько дней она поднимется еще выше, сообщает The New Arab.

    Исторические артефакты возвращены из Турции в Иран.

    В рамках культурного сотрудничества Турция вернула Ирану 55 исторических артефактов, что подчеркивает важность сохранения культурного наследия, сообщает Anadolu.

    Жара на Ближнем Востоке

    Саудовская Аравия предупреждает паломников о жаркой погоде во время хаджа, прогнозируются температура до 44°C.

    Признание палестинского государства

    Словения становится последней страной ЕС, признавшей Палестину независимым государством, присоединившись к Испании, Ирландии и Норвегии​.

    Права на добычу нефти Саудовской Аравии и Кувейта

    Совет министров ССАГПЗ поддерживает совместные права Саудовской Аравии и Кувейта на газовое месторождение аль-Дурра в Персидском заливе, сообщает Asharq Al-awsat.

     

     

    Теги:
    В мире Мировые новости Обзор прессы
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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