О чем говорят на Ближнем Востоке. Обзор прессы

Корреспондент агентства Kazinform подготовил обзор международной и региональной прессы, выбрав более десятка заголовков о ситуации на Ближнем Востоке, актуальной на среду, 5 июня.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Ведутся переговоры с участием международных посредников, включая Катар, Египет и США, с целью заключения постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из сектора Газа.

Директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк во вторник отправились обратно на Ближний Восток для встреч в Дохе и Каире, направленных на продвижение предложения о сделке с Израилем, сообщает The Times of Israel.

Конфликт в Судане

ООН сообщает о гуманитарном кризисе в Судане, подчеркивая серьезные последствия продолжающегося насилия и перемещения населения​. Гражданская война в Судане обостряется, что требует усиленных дипломатических усилий для ее разрешения, подчеркивается в статье UN News.

Израиль подписывает контракт на покупку 25 истребителей F-35 за $3 млрд.

Израиль усиливает свою обороноспособность, заключив договор на закупку дополнительных истребителей F-35. Этот шаг подчеркивает растущую напряженность в регионе, особенно в свете текущего конфликта с Газой, сообщает The Times of Israel.

Франция призывает к прекращению войны в Газе.

Президент Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военные действия, однако не упомянул освобождение заложников как условие, передает The Times of Israel.

Итальянский университет Палермо приостанавливает обменные программы Erasmus с университетами Израиля.

Этот шаг является частью более широкой кампании по бойкоту и санкциям против Израиля из-за его политики в отношении Палестины, передает Middle East Monitor.

Израиль близок к принятию решения по наступлению на границу с Ливаном

Израиль готов к наступлению вдоль северной границы с Ливаном и близок к принятию решения, заявил во вторник начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Конфликт между Хезболлой и Израилем, который велся параллельно с войной в Газе, в последние дни усилился.

- После очень хорошей подготовки до уровня учений генштаба мы готовы перейти к наступлению на севере. Мы приближаемся к моменту принятия решения, - заявил он.

Египет продлевает режим веерных отключений электроэнергии.

Египет заявил, что во вторник продлевает веерные отключения электроэнергии по всей стране еще на час, чтобы обеспечить профилактическое обслуживание своих региональных газовых и энергетических сетей, а также из-за увеличения потребления, вызванного жаркой летней погодой.

Во вторник температура в Каире поднялась почти до 40 градусов по Цельсию и, согласно прогнозам, в ближайшие несколько дней она поднимется еще выше, сообщает The New Arab.

Исторические артефакты возвращены из Турции в Иран.

В рамках культурного сотрудничества Турция вернула Ирану 55 исторических артефактов, что подчеркивает важность сохранения культурного наследия, сообщает Anadolu.

Жара на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия предупреждает паломников о жаркой погоде во время хаджа, прогнозируются температура до 44°C.

Признание палестинского государства

Словения становится последней страной ЕС, признавшей Палестину независимым государством, присоединившись к Испании, Ирландии и Норвегии​.

Права на добычу нефти Саудовской Аравии и Кувейта

Совет министров ССАГПЗ поддерживает совместные права Саудовской Аравии и Кувейта на газовое месторождение аль-Дурра в Персидском заливе, сообщает Asharq Al-awsat.