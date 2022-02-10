О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал об основных договоренностях, достигнутых в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане Россия является безусловно лидером по количеству предприятий с иностранным капиталом. Каждое третье из них создано с участием российских компаний, общий инвестиционный портфель представлен практически всеми отраслями. Мы детально обсудили детали перспективы расширения производственной кооперации», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время пресс-подхода после переговоров.

По словам Президента, в этом направлении наши страны завершили уже 13 крупных проектов, на стадии реализации 8 проектов на сумму более 2,5 млрд долларов.

«Прорабатывается еще 11 проектов. В общем объем инвестиций составляет почти 1,5 млрд долларов. Во время переговоров я проинформировал уважаемого Владимира Владимировича, что все эти проекты будут находиться под моим персональным контролем, и они направлены на создание новых рабочих мест, укрепление промышленного, технологического потенциала наших стран», - заключил Глава государства.