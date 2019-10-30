О целесообразности использования «Кунделик» в школах высказался Рустем Бигари

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари высказался о работе системы «Кунделик» в казахстанских школах, передает МИА «Казинформ».

«Данная система аттестована на информационную безопасность, данные хранятся в АО «НИТ». Главное, согласно приказу №502 электронные журналы без дублирования в бумажном виде ведутся в только в тех школах, где скорость Интернета выше 4 мб/сек.», - отметил на своей странице в Facebook Рустем Бигари.

Кроме того, с его слов, установлена специальная функция в Кунделик для измерения скорости Интернета учителями. По итогам этого измерения уже определены школы, где низкая скорость.

По использованию школами, где нет Интернета с высокой скоростью, будут приняты следующие меры:

1.Там, где есть техническая возможность, но слабая скорость - это является результатом подписки школы на тариф с низкой скоростью или недостаточное количество точек подключения в школе, с МИО будет увеличена скорость.

2.Там, где нет технической возможности - этим школам будет запрещено пользование системой, при этом с сохранением накопленных данных.Если технической возможности для ШПД в школе нет, то школа и учители не должны испытывать трудности при выставлении оценок.

«Также часто обращаются с проблемой сохранения пароля и логина. Это требование связано вопросами обеспечения информационной безопасности (исключить риски доступа посторонних лиц к компьютеру учителя). Тем не менее будет оставлено возможность сохранять логин без пароля», - отметил вице-министр.

Высказался Рустем Бигари и по сбоям программы при подключении: « Скорость канала сейчас увеличена с 750 мб до 2 гб. Объем хранилища в АО НИТ увеличен до 5 ТБ что достаточно для работы системы».

30 октября 2019 года депутат Кенес Абсатиров от фракции «Ак жол» в запросе в адрес вице-премьера Бердибека Сапарбаева призвал остановить использование системы «Кунделик» до устранения проблем.