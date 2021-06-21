О борьбе за жизнь больных рассказала врач-фтизиатр из Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Врач-фтизиатр высшей категории пятого терапевтического отделения Павлодарского областного тубдиспансера, Отличник здравоохранения Майгуль Куспекова рассказала, как в регионе внедряют новые методы лечения смертельной болезни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Майгуль Маратовна Куспекова в 1987 году окончила лечебный факультет Карагандинского мединститута. Начинала работать в фельдшерско-акушерской амбулатории. Потом получила опыт работы в селе - по распределению три года трудилась в посёлке Комсомольский (ныне - Шикылдак) Экибастузского района заведующей амбулаторией. Её коллективу именно тогда дали свою машину, они смогли организовать собственную мобильную электрокардиограмму и всю свою работу поставить на высоком профессиональном уровне. В 1996 году М.М. Куспекова перешла в туберкулёзную службу, сначала в Экибастузскую туббольницу заместителем главного врача по сельской службе. В 2001 году переехала в Павлодар и попала в коллектив областного противотуберкулёзного диспансера. Сначала была врачом в мультирезистентном отделении, позже сама заведовала седьмым терапевтическим отделением. С 2020 года работает врачом в пятом терапевтическом отделении.

«С внедрением в схему лечения больных туберкулёзом людей новых препаратов, в том числе тех, которые были разработаны специально против этой болезни, удалось сильно снизить заболеваемость и смертность от неё», - говорит врач.

В 2002 она работала в открытом новом мультирезистентном отделении Павлодарского тубдиспансера. В это отделение попадают больные, чья бацилла не воспринимает сразу целый ряд препаратов, которыми их пытаются лечить. Поэтому этим людям назначают специально выделенные медикаменты.

«С внедрением мультирезистентного отделения заболеваемость, смертность от туберкулёза пошли на спад. До этого смертность была высокой. А сейчас уже появились новые препараты, и целый ряд новых находится в разработке», - рассказывает она.

Существенно пошла на убыль и смертность от него, которая прежде была большой. Ещё позже построили новое многоэтажное здание тубдиспансера.

Выросла на глазах доктора Куспековой и туберкулёзная хирургия. Например, в 2015 году в Павлодаре внедрили такой вид операций, как бронхоблокация. Майгуль Маратовна говорит, что врачам, лечащим это смертельное заболевание, приходится постоянно учиться. Без этого никак. Болезнь излечима, только если врач не даёт ей «расслабиться», а доводит лечение пациента до конца, вовремя и точно поставив диагноз, назначив правильное лечение и дисциплинированно проведя весь курс терапии до конца. Врачи постоянно проходят курсы повышения квалификации, после которых появляются новые методы лечения, разработчики которых готовы называть ранее практикуемые способы борьбы с болезнью устаревшими.

«В Павлодарском противотуберкулёзном диспансере, благодаря главному врачу Даулетбеку Сериковичу Мусину, его заместителю Ризвангуль Сартаевне Смагуловой (они руководят центральной врачебной консультационной комиссией, участвуя в диагностике и лечении туберкулёза), приятно работать. У нас чисто, медики пользуются одноразовыми гигиеническими средствами, в том числе спиртовыми салфетками, полотенцами, что позволяет обезопасить персонал. У работников в распоряжении – хорошее оборудование, отличная новая мебель, что помогает использовать современные методы лечения, - говорит она. – Материальная база здесь создана очень крепкая. Да и для больных условия весьма неплохи. Это помогает людям выздоравливать».

Доктор говорит, что в диспансере под руководством Д. Мусина сложилась дружная, профессиональная команда со своей тёплой атмосферой. Иногда М. Куспековой и её коллегам привозят очень тяжело больных. Некоторые одновременно больны ВИЧ, сахарным диабетом и другими сопутствующими недугами. Когда к ним попадают такие пациенты, врачи собираются вместе, советуются, подсказывают друг другу, какое лечение назначить. За один стол садятся заведующие отделениями, хирурги, терапевты, рентгенологи, лаборанты и другие специалисты.

«Когда человек, кажется, уже – не жилец, ты уже сам не веришь в благополучный исход лечения. Но ты всё равно борешься за его жизнь. Смотришь – он выкарабкивается. Сейчас у нас в диспансере лежит мужчина, который запустил болезнь: работал на себя, на состояние здоровья внимания не обращал. Был тяжелейшим больным: лежал, молчал… Мы не думали, что он выживет. Но пациент поборол болезнь, уже бегает и просит его выписать. Таких случаев много», - поведала медик.

«Моя сестрёнка – детский кардиолог, работает в павлодарском кардиоцентре. А вообще, почти вся моя семья - учителя», - с улыбкой рассказала она.

М.Куспекова говорит, что легко могла бы, наверное, тоже быть педагогом. Но врачебное ремесло ей выбрала мама. «Будешь врачом», - сказала она однажды. Это, однако, не тот случай, говорит Майгуль Маратовна, когда родитель пошёл против воли ребёнка. Наша героиня довольна выбранным делом, состоялась как врач и организатор медицинской деятельности. В школе, впрочем, она тоже была активисткой, в вузе возглавляла культмассовый сектор профсоюза. И учёба ей тогда была в радость. Потому и знания освоила, и, уже работая, чувствовала себя на своём месте, и не жалеет ни о чём, дорожа коллективом, который давно стал родным.





Фото из архива М.М. Куспековой.