О борьбе с колебаниями стоимости строительства рассказали в Мининдустрии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о процессе совершенствования системы ценообразования и усиления контроля в строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и квазигосударственного секторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с внедрением онлайн-калькулятора на портале Гоэскспертизы (epsd.kz)», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.
По его словам, разрабатываются единичные сметные цены, справочники сметных цен (взамен прайс-листов).
«Это исключит колебания стоимости строительства одних и тех же объектов по регионам, а также завышение сметной стоимости проектов на этапах проектирования и экспертизы проектно-сметной документации», - заключил глава МИИР.
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