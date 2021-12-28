О борьбе с колебаниями стоимости строительства рассказали в Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о процессе совершенствования системы ценообразования и усиления контроля в строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и квазигосударственного секторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с внедрением онлайн-калькулятора на портале Гоэскспертизы (epsd.kz)», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, разрабатываются единичные сметные цены, справочники сметных цен (взамен прайс-листов).

«Это исключит колебания стоимости строительства одних и тех же объектов по регионам, а также завышение сметной стоимости проектов на этапах проектирования и экспертизы проектно-сметной документации», - заключил глава МИИР.