О бонусах при сдаче ЕНТ рассказали в Национальном центре тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие послабления ждут участников ЕНТ этого года, рассказал директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ЕНТ заданий четвертой четверти встречаться не будет. Потому что в целом в четвертой четверти ребята повторяют и закрепляют пройденный материал. То есть это темы, которые проходили ранее, и, соответственно, ничего нового не придет. Но мы все равно перепроверили все макеты, во время чрезвычайного положения у нас было время и мы изучили их на предмет того, будет ли что-то новое, таких вопросов не будет», - заверил Дидар Смагулов.

Он также сообщил о других бонусах при сдаче ЕНТ этого года.

«Мы ребятам разрешили использовать калькулятор. По поручению министра мы провели соответствующий анализ, изучили международные тесты, наши тестовые задания и пришли к выводу, что калькулятор не поможет решить ученику тот или иной вопрос. Калькулятор - это средство, которое позволит ответить на вопрос быстрее. Если ребенок не знает формулы, не знает теоремы, не знает законов физики или как протекают химические реакции, то калькулятор для него будет лишь как игрушка, то есть на конкретный вопрос он ответ не получит», - пояснил Дидар Смагулов.

Вместе с тем он отметил, что свой калькулятор приносить нельзя, они будут в аудиториях.

Кроме того, в этом году увеличено время тестирования.

«Ребятам будет такой небольшой бонус у нас: на 10 минут увеличено время сдачи ЕНТ, по сравнению с прошлым годом, до четырех часов. Это также связано с рядом обращений родителей», - добавил Дидар Смагулов.



