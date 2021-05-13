О большом интересе алматинцев к камерам «Сергек» рассказал аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о важности камер «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что камеры «Сергек» заработали 1 января 2020 года. Их на сегодня в городе более двух тысяч комплексов.

«Вначале было какие-то недопонимания. «Сергек» все фиксирует и приходят счета за нарушения. Но сегодня население все больше просит: «Давайте «Сергек» там поставим и там поставим». Люди понимают, что систему не обмануть, камеры все видят. Поэтому эту работу усиливаем. Помимо всего того, что имеется, на наш ЦОУ выведено четыре тысячи камер. Мы сейчас в рамках разрабатываемой системы видеомониторинга установим еще три тысячи камер уже в общественных местах. То есть, не только вдоль дорог камеры будут стоять, но и там, где мы видим скопление народа», - сказал Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале «Алматы».

Ранее и.о. руководителя управления городской мобильности Ернур Абжахан сообщил , что семь миллиардов тенге поступило в бюджет Алматы в результате работы камер «Сергек» с января 2020 года. Количество аппарата будет увеличено до пяти тысяч в этом году.

Аким города также рассказал , что с начала года в Алматы с помощью видеокамер наблюдения раскрыто около 1,5 тысячи преступлений.