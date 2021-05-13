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    20:48, 12 Май 2021 | GMT +6

    О большом интересе алматинцев к камерам «Сергек» рассказал аким

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о важности камер «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким отметил, что камеры «Сергек» заработали 1 января 2020 года. Их на сегодня в городе более двух тысяч комплексов.

    «Вначале было какие-то недопонимания. «Сергек» все фиксирует и приходят счета за нарушения. Но сегодня население все больше просит: «Давайте «Сергек» там поставим и там поставим». Люди понимают, что систему не обмануть, камеры все видят. Поэтому эту работу усиливаем. Помимо всего того, что имеется, на наш ЦОУ выведено четыре тысячи камер. Мы сейчас в рамках разрабатываемой системы видеомониторинга установим еще три тысячи камер уже в общественных местах. То есть, не только вдоль дорог камеры будут стоять, но и там, где мы видим скопление народа», - сказал Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале «Алматы».

    Ранее и.о. руководителя управления городской мобильности Ернур Абжахан сообщил , что семь миллиардов тенге поступило в бюджет Алматы в результате работы камер «Сергек» с января 2020 года. Количество аппарата будет увеличено до пяти тысяч в этом году.

    Аким города также рассказал , что с начала года в Алматы с помощью видеокамер наблюдения раскрыто около 1,5 тысячи преступлений.


    Теги:
    Закон и право Общество Безопасность Алматы
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