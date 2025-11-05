Нью-Йорк впервые возглавил мусульманин

Мамдани набрал 49,6% голосов, его главный оппонент Куомо — 41,6%, Слива — 7,9%. Эта победа демонстрирует стремительного взлета Мамдани в нью-йоркской политике с тех пор, как он начал свою предвыборную кампанию примерно год назад. Из практически неизвестного члена законодательного собрания штата, он превратился в лидера крупнейшего города Америки, пишет NBC News.

Теперь, Мамдани попытается реализовать масштабную политическую программу, которая вдохновила его сторонников, одновременно управляя огромной муниципальной бюрократией и влияя на национальную политику как один из самых видных демократов в стране.

Экзит-поллы NBC News показали, что Мамдани победил во всех расовых группах.

Молодые избиратели в возрасте до 45 лет отдали ему предпочтение перед Куомо с перевесом в 43%. Избиратели старше 45 лет отдали предпочтение Куомо с перевесом в 10%.

Пропалестинская активность Мамдани стала ключевым вопросом предвыборной гонки. Опросы показали, что еврейские избиратели отдали предпочтение Куомо, а не Мамдани, с перевесом в 29 пунктов: 60% против 31%.

Кроме того в США 4 ноября также прошли выборы губернаторов штатов Вирджинии и Нью-Джерси.

Демократ Эбигейл Спанбергер избрана губернатором штата Вирджиния, победив республиканку Уинсом Эрл-Сирс и становится первой женщиной-губернатором, сообщает The Guardian.

Член Палаты представителей от Демократической партии Мики Шерилл (56%) выиграла у республиканца Джеку Чиатарелли (43,4%) в выборах за должность губернатора Нью-Джерси, передает CBS News.

Ранее сообщалось о важных выборах в США за пост губернаторов штатов Вирджинии и Нью-Джерси, а также мэра города Нью-Йорк, которые покажут электоральные предпочтения американцев.