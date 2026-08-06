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    Нью-Йорк стал 14-м штатом США, где разрешили эвтаназию

    Закон уже вступил в силу и предусматривает ряд строгих требований для пациентов, желающих воспользоваться этой возможностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта.

    эвтаназия
    Фото: agenzianova.com

    Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, легализующий эвтаназию для неизлечимо больных пациентов с прогнозируемой продолжительностью жизни менее шести месяцев.

    Согласно документу, право запросить специальные медицинские препараты для добровольного ухода из жизни получили совершеннолетние жители штата с подтвержденным неизлечимым заболеванием, которые находятся в здравом уме и способны самостоятельно принять назначенное лекарство.

    Закон устанавливает ряд обязательных требований. В частности, пациент должен постоянно проживать в штате Нью-Йорк, а также пройти проверку психического состояния. По данным издания, закон считается одним из самых строгих среди аналогичных нормативных актов, действующих в США.

    После вступления документа в силу Нью-Йорк стал 14-м американским штатом, легализовавшим эвтаназию.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Белта.

    Ранее в Испании провели уникальную операцию по пересадке лица от донора после эвтаназии.

    В мире Мировые новости США
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор