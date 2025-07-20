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    09:50, 20 Июль 2025 | GMT +5

    NYT: Трамп и Эпштейн дружили на протяжении 15 лет

    Как сообщает газета The New York Times, президент США Дональд Трамп и обвинённый в растлении несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн дружили около 15 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп угрожает подать в суд на Wall Street Journal из-за статьи о его связях с Эпштейном
    Фото: cbsnews.com

    Как отмечает издание, они познакомились примерно в 1990 году, когда Эпштейн купил дом недалеко от особняка Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Они регулярно общались, бывали друг у друга в гостях, организовывали вечеринки и ужины, на которые приглашали моделей.

    Дружба прекратилась примерно в 2004 году, причиной конфликта стало желание как Трампа, так и Эпштейна приобрести особняк на берегу океана в Палм-Бич (штат Флорида). Победителем из этого спора вышел Трамп, он прибрел недвижимость за $41 млн.

    По сведениям издания, сам Трамп впоследствии говорил своему окружению, что у него была еще одна причина дистанцироваться от Эпштейна - он неподобающим образом повел себя с дочерью одного из членов клуба Мар-а-Лаго.

    Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.

    Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

    Ранее Дональд Трамп подал иск о клевете против издателя Wall Street Journal медиамагната Руперта Мердока и журналистов из-за статьи об открытке для Джеффри Эпштейна. 

    Теги:
    США Дональд Трамп
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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