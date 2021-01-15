+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: -11 °С
USD 419.96 EUR 510.88
RUB 5.72 CNY 64.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году – Президент

15 Января 2021 10:21
Поделиться:
Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевым инструментом в создании сильного инклюзивного общества является эффективная социальная политика. Несмотря на значительный прогресс, по многим показателям индекса человеческого развития, Казахстан все же отстает от ведущих стран. Высокое качество человеческого капитала - основа долгосрочной конкурентоспособности всех государств, включая Казахстан. Мир движется в сторону экономики знаний. Это реальность», - заявил Глава государства в ходе открытия первой сессии Парламента седьмого созыва.

По словам Президента, сегодня поколение Независимости по численности уже составляет половину всех граждан нашей страны.

«Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Именно от их конкурентоспособности зависит благополучие страны в будущем», - отметил Глава государства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Первое заседание Парламента-2021  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Темирбаева Жанара
Темирбаева Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив