Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевым инструментом в создании сильного инклюзивного общества является эффективная социальная политика. Несмотря на значительный прогресс, по многим показателям индекса человеческого развития, Казахстан все же отстает от ведущих стран. Высокое качество человеческого капитала - основа долгосрочной конкурентоспособности всех государств, включая Казахстан. Мир движется в сторону экономики знаний. Это реальность», - заявил Глава государства в ходе открытия первой сессии Парламента седьмого созыва.

По словам Президента, сегодня поколение Независимости по численности уже составляет половину всех граждан нашей страны.

«Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Именно от их конкурентоспособности зависит благополучие страны в будущем», - отметил Глава государства.