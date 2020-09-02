Нынешнее Послание посвящено усилению роли общественного контроля - Алтынай Кобеева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Секретарь Общественного совета Алматы, председатель ОФ «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеева считает, что ежегодное Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана касается всех казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стремительно меняющемся мире от нас зависит многое. Развитие государства зависит от уровня, на котором находится гражданское общество. Это наиболее активный слой населения, обладающий перспективным потенциалом в борьбе с коррупцией, содействует удовлетворению и реализации различных потребностей и интересов личности, социальных групп», - отметила Алтынай Кобеева.

Она отметила, что Послание касается всех казахстанцев, не стал исключением и Общественный совет Алматы.

«Нынешнее Послание посвящено усилению роли общественного контроля. Это вызывает большой интерес в обществе. Нет сомнений в том, что обозначенное Касым-Жомартом Токаевым это стратегическое направление государственной политики по всем ключевым вопросам станет новым этапом в достижении цели построения процветающего Казахстана», - подчеркнула она.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.