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Нынешнее Послание посвящено усилению роли общественного контроля - Алтынай Кобеева

2 Сентября 2020 07:20
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Нынешнее Послание посвящено усилению роли общественного контроля - Алтынай Кобеева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Секретарь Общественного совета Алматы, председатель ОФ «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеева считает, что ежегодное Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана касается всех казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В стремительно меняющемся мире от нас зависит многое. Развитие государства зависит от уровня, на котором находится гражданское общество. Это наиболее активный слой населения, обладающий перспективным потенциалом в борьбе с коррупцией, содействует удовлетворению и реализации различных потребностей и интересов личности, социальных групп», - отметила Алтынай Кобеева.

Она отметила, что Послание касается всех казахстанцев, не стал исключением и Общественный совет Алматы.

«Нынешнее Послание посвящено усилению роли общественного контроля. Это вызывает большой интерес в обществе. Нет сомнений в том, что обозначенное Касым-Жомартом Токаевым это стратегическое направление государственной политики по всем ключевым вопросам станет новым этапом в достижении цели построения процветающего Казахстана», - подчеркнула она.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

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#Президент Казахстана   #Общество   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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