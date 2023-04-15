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Няню приговорили к 10 годам за убийство ребенка в Жетысуской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
15 Апреля 2023, 14:40
Няню приговорили к 10 годам за убийство ребенка в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкорганском городском суде вынесли приговор няне, которую обвиняли в убийстве трехлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Жетысуского областного суда сообщили, что дело было рассмотрено на закрытом судебном заседании, поэтому обстоятельства дела не могут быть оглашены.

«С учетом смягчающих вину обстоятельств - отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние, прощение потерпевшего и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд назначил подсудимой 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - проинформировали в пресс-службе областного суда.

По данным телеканала Хабар 24, убийство произошло осенью 2022 года. Сообщается, что трехлетний малыш вместе с годовалым братишкой находился под круглосуточным присмотром в доме няни. Мать вынуждена была пойти на этот шаг из-за отсутствия жилья. Сама, чтобы материально обеспечить детей, трудилась на нескольких работах. По словам женщины, 12 сентября ей позвонила няня и сообщила, что ребенок себя плохо чувствует. Малыша отвезли в больницу, где он и скончался.

Недавно также сообщалось, что няню подозревают в убийстве ребенка в Алматинской области.


Происшествия   Криминал   Жетысуская область  
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