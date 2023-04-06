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Няню подозревают в убийстве ребенка в Алматинской области

Еламан Турысбеков
6 Апреля 2023, 15:51
Няню подозревают в убийстве ребенка в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Оставленный няне двухлетний ребенок скончался в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным прокуратуры Алматинской области, 25 марта в дежурную часть управления полиции Талгарского района поступило заявление от гражданки К. о принятии мер в отношении 30-летней няни, у которой в доме скончался малолетний ребенок К. 2021 года рождения.

«Гражданка Ш. за денежную плату родителей на протяжении 5-6 месяцев периодически присматривала за малолетним в качестве няни. В тот же день данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 141 части 2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). 26 марта принято решение о переквалификации уголовного правонарушения со статьи 141 части 2 на статью 99 части 3 УК РК (Убийство)», - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Алматинской области Максат Абиров.

​6 апреля следователем УП Талгарского района в прокуратуру района направлено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Прокуратура Талгарского района поддержала ходатайство и направила в следственный суд для рассмотрения.

​В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначены ряд экспертиз. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.


Алматинская область   Борьба с преступностью   Происшествия   Криминал  
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