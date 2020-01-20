Няня избила ребенка в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы няня избила полуторагодовалого мальчика. Видео было опубликовано на странице общественного фонда НемолчиKz в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Родители ребенка рассказали, что в доме установили камеру после того, как соседи стали жаловаться на то, что ребенок в их отсутствие много плачет. Выяснилось, что няня бьет их сына.
В больнице у ребенка обнаружили ушибы мягких тканей головы, шишку на голове. Сейчас у мальчика беспокойный сон и отсутствует аппетит.
Также сообщается, что было начато досудебное расследование по статье 73 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений».
Недавно прошел административный суд, судья вернул дело на доследование. О няне известно, что она уроженка Узбекистана.
«Да. Видео изучается», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
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