Няня избила ребенка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы няня избила полуторагодовалого мальчика. Видео было опубликовано на странице общественного фонда НемолчиKz в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родители ребенка рассказали, что в доме установили камеру после того, как соседи стали жаловаться на то, что ребенок в их отсутствие много плачет. Выяснилось, что няня бьет их сына.

В больнице у ребенка обнаружили ушибы мягких тканей головы, шишку на голове. Сейчас у мальчика беспокойный сон и отсутствует аппетит.

Также сообщается, что было начато досудебное расследование по статье 73 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений».

Недавно прошел административный суд, судья вернул дело на доследование. О няне известно, что она уроженка Узбекистана.

«Да. Видео изучается», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.