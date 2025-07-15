Nvidia заявила, что возобновит продажи чипов в Китае

Как сообщается на официальном сайте компании, основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг посетил столицу США, где провёл встречи с президентом Дональдом Трампом, а также с представителями американской политической элиты.

В ходе переговоров Хуанг подтвердил приверженность компании поддержке инициатив администрации, направленных на создание рабочих мест, развитие внутренней инфраструктуры в области искусственного интеллекта, укрепление национального производства и обеспечение технологического лидерства США в сфере ИИ на глобальном уровне.

Позднее в Пекине Дженсен Хуанг встретился с представителями китайского правительства и ведущими игроками отрасли. Основной темой обсуждений стало повышение производительности и расширение возможностей с помощью ИИ. Особое внимание было уделено вопросам международного научного сотрудничества, а также разработке безопасных и надёжных решений в области искусственного интеллекта на благо всего человечества.

Напомним, битва за ограничения на экспорт чипов продолжается уже много лет. В октябре 2022 года американские чиновники впервые запретили Nvidia и другим производителям чипов ИИ продавать свои самые передовые модели Китаю из-за опасений, что эта технология может дать Пекину военное преимущество. Тогда сообщалось, что ограничение экспорта в Китай может стоить Nvidia $5,5 млрд.

В конце 2024 года Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) начало расследование в отношении компании Nvidia в связи с предполагаемым нарушением антимонопольного законодательства КНР.