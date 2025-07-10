Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией в $4 трлн

По данным рейтинга площадки TradingView, по итогам торгов 9 июля капитализация Nvidia составила $4 трлн, стоимость ценных бумаг компании на американской бирже NASDAQ — $164,74 (+2,34%). Компания возглавляет рейтинг дорогих публичных компаний, лидирующих на мировых рынках. В то же время капитализация Microsoft, второго в рейтинге лидирующих компаний мира, составляет $3,73 трлн при стоимости акций в $502,26 (+1,14%).

Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии искусственного интеллекта, видеоигр и автомобильной промышленности.

Напомним, сегодня в Астане Глава государства Касым-Жомарт Токаев запустил суперкомпьютер на базе графических процессоров NVIDIA H200.

Суперкомпьютер прибыл в Казахстан в мае этого года. Он собран на новейших графических чипах NVIDIA H200, разработанных специально для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.