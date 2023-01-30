Нужны специализированные комбинаты для производства мяса сайгаков – ученый

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Доктор биологических наук Казахстана, профессор международного университета «Астана» Мурат Нурушев считает необходимым запустить специализированные комбинаты для производства мяса сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде чем открывать мясокомбинат, мы должны четко знать, какие виды продукции мы будем делать из сайгаков. Все должно пойти на переработку, начиная от рогов, заканчивая копытами. Нужны специализированные мясокомбинаты. Почему? Потому что они заболевают одними заболеваниями, сельхозживотные – другими. И чтобы зараза не переходила с одних животных на других, у нас должна быть специализированная линия и другая система переработки», - сказал Мурат Нурушев после брифинга в «Казгидромете».

По мнению ученого, мясо сайгаков будет пользоваться большой популярностью ввиду своих свойств.

«100 гр сайгачатины должны стоить примерно 100 долларов. За рубежом очень много желающих, потому что это очень полезно. Сайгаки отбирают каждый 50-ый вид растительности, для сравнения лошади – каждый 8-ой. Это позволило им выжить со времен мамонтов и шерстистых носорогов и дожить до наших дней. Если мы будем изучать их глубже, возможно у нас будет несколько лауреатов Нобелевской премии», - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, 750 млн тенге планируют выделить на изучение сайгаков в полувольных условиях.

Напомним, на территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) Правительством РК принят ряд комплексных мер по их охране, в том числе введен мораторий на их пользование, который продлен до 2024 года.

Фото: gov.kz



