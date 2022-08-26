26 Августа 2022 15:50

Нужны от 40 до 60 млрд тенге - аким Алматы о переносе АЗТМ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, проживающие в жилом комплексе «Номад», просят акима перенести завод тяжелого машиностроения за черту города, так как его работа вредит здоровью горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Алмалинского района обратилась к акиму от имени 600 семей. Она заявила, что их жилой комплекс расположен вблизи Алматинского завода тяжелого машиностроения (АЗТМ) по адресу Толе би-Жарокова.

«Наш застройщик сдал нам дом зимой 2021 года. Жители сталкиваются с вопиющей проблемой. Завод АЗТМ вблизи нашего дома производит выбросы, шумит, наблюдается черный и белый дым. Мы обратились в департамент экологии, но ответа до сих пор не получили. Обратились в СЭС. На самом заводе нам ответили, что на этой территории есть очень много промышленных предприятий, которые производят выбросы. От этого страдают наши дети, наше здоровье. Будет ли перенос этого завода за пределы города?» - спросила женщина.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что попробует перенести АЗТМ.

«По АЗТМ, у нас идея есть. Попробуем перенести. На заводе сегодня работают где-то 350 человек. Есть у нас еще второй проект в городе - завод имени Кирова. По ним редевелопмент мы предполагаем, но вопрос в оценке суммы переноса производства… Нету конкретного срока по переносу завода, потому что денег нужно будет примерно от 40 до 60 млрд тенге», - сказал аким.

Заместитель акима Алишер Абдыкадыров добавил, что работы по переносу проводятся. По его словам, все крупные промышленные предприятия со временем переходят ближе к окраинам. Это мировая практика.

Ерболат Досаев отметил, что департамент экологии проверит предприятие на предмет выброса загрязняющих веществ.

Ранее руководство завода заявляло, что АЗТМ, располагающийся в центре города, планирует перенести на территорию индустриальной зоны Алматы, близ ТЭЦ-2.

История АЗТМ начинается с ноября 1941 года. Среди сотен эвакуированных из европейской части СССР заводов были три цеха Луганского паровозостроительного завода. На их базе и был создан АЗТМ. В марте 1942 года завод стал выпускать оборонную продукцию для фронта. Основной продукцией завода являлся массовый выпуск артиллерийских снарядов, мин крупного калибра, зажигательных и крупных бетонобойных авиабомб и других видов боеприпасов.