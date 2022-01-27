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Нужны комплексные меры по снижению разрыва в знаниях - Ералы Тугжанов

27 Января 2022 14:23
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Нужны комплексные меры по снижению разрыва в знаниях - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужны комплексные меры по снижению разрыва в знаниях между городскими и сельскими школами. Такое поручение дал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в ходе расширенного заседания коллегии Минобразования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В среднем образовании основной упор нужно делать на выравнивание качества обучения, своевременное устранение пробелов обучения и на отстающих детей. Нужны комплексные меры по снижению разрыва в знаниях между городскими и сельскими школами. У нас есть серьезные проблемы и разрыв между регионами в уровнях знаний. Я думаю, что этот вопрос сегодня стоит на повестке дня. Между школами с разными языками обучения тоже определенная проблема имеется. Поэтому, я прошу в этом направлении определять конкретные практические меры по решению данных вопросов», - обратился в ходе коллегии Ералы Тугжанов.

Заместитель Премьер-Министра в рамках исполнения поручений Главы государства призвал совместно с акимами регионов, министерствами финансов, национальной экономики обеспечить выравнивание финансирования и наращивания уровня образования в отстающих регионах.

«Следует кардинально решить проблему дефицита педагогов, особенно это касается сельской местности. Поручаю ускорить разработку специальной программы социальной поддержки педагогов для привлечения лучших педагогов в регионы с наибольшим разрывом в качестве образования, дефицитом кадров», - отметил заместитель Премьер-Министра.

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#Правительство РК   #Образование   #Ералы Тугжанов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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