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Нужны 7-8 трлн тенге на ремонт тепловой инфраструктуры Казахстана - депутат

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 11:43
Нужны 7-8 трлн тенге на ремонт тепловой инфраструктуры Казахстана - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Возглавлявший в 2015-2026 годах Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов поделился мнением о состоянии тепловой инфраструктуры страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане 14 тысяч километров теплосетей. Из них 2 тысячи километров находятся в частной собственности. Это большая проблема. Частная собственность не инвестирует, только государство. Из 2 тысяч километров частных сетей 77% изношены. Вместе с частными и коммунальными собственниками этот показатель составляет 54%», - сказал Мархабат Жаймыбетов в кулуарах Республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

Депутат также рассказал, сколько средств выделялось Комитету по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ранее.

«Вы знаете, что в свое время я шесть лет возглавлял Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Мы выделяли сотни миллиардов тенге. За 4-5 лет мы направили около 300 млрд тенге. Со временем все теплоэлектроцентрали, оставшиеся в частной собственности, стали проблемными объектами. К примеру, из 37 ТЭЦ около 30 придется строить заново. Потому что с момента ввода в эксплуатацию прошло уже 50-60 лет», - отметил депутат.

Он также прокомментировал позицию Министерства индустрии и инфраструктурного развития по регулированию системы отопления.

«Для реализации такого комплексного плана нужны большие средства. Где взять такие средства? Есть тариф, международные финансовые организации, бюджет. Поднять тариф – значит, залезть в карман населения. Его можно поднять только на 10%-15%. Правительство рассчитывает изыскать 400 млрд тенге. Но этого хватит только на обеспечение бесперебойной работы функционирующих ТЭЦ. По нашим подсчетам, только на ремонт теплоэлектроцентралей необходимо 7-8 трлн тенге. Это большая сумма. Поэтому мы смотрим на это все с сомнением», - заключил М. Жайымбетов.


Мажилис   ТЭЦ  
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