19 Мая 2022 18:51

Нужно выйти из текущего кризиса без потерь – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Даже в таких непростых условиях страна приложит все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как подчеркнул Глава государства, отдельного внимания требует вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках.

«Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития. Но Правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщенно говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях. Ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений. Как следствие государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая свое присутствие в бизнесе в лице непрозрачных, неповоротливых операторов», - сказал Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса.

Президент подчеркнул, что следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий.

«Говоря об инвестиционном климате, хотел бы подчеркнуть, что даже в таких непростых условиях мы приложим все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями. Все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии. Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста», - сказал Касым-Жомарт Токаев.