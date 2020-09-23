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Нужно восстановить доверие  между государствами-членами ООН – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Сентября 2020, 20:38
Нужно восстановить доверие  между государствами-членами ООН – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преодоление глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия между государствами-членами ООН и последовательное укрепление многосторонних институтов. С таким заявлением на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существующий сегодня между странами дефицит доверия крайне токсичен для развития международных отношений. Сегодня наш общий моральный долг – продемонстрировать приверженность основным целям и принципам Устава ООН. В связи со стремительно растущим спросом на меры по укреплению доверия, Казахстан намерен преобразовать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную организацию по вопросам безопасности и развития в этом стратегически важном регионе. Считаем, что мировое сообщество должно более настойчиво продвигать идеологию терпимости, взаимопонимания и культурного разнообразия. Это ключ к эффективному противодействию ненависти и нетерпимости», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул необходимость создания широкой коалиции для противостояния другой глобальной угрозе – международному терроризму.

«Приглашаем все страны присоединиться к Кодексу поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Казахстан одним из первых репатриировал своих женщин и детей из истерзанных войной Сирии и Ирака. Данное решение было сложным, но абсолютно необходимым. Мы твердо убеждены в том, что ООН должна координировать международные усилия по преодолению последствий пандемии, ускорению экономического восстановления и улучшению глобального управления. Поэтому каждому ее агентству нужно доказать свою эффективность и востребованность в свете стоящих перед современным миром задач», - отметил Президент.

«У нас нет иной альтернативы, кроме как выстраивание более эффективной и функциональной модели ориентированной на будущее ООН. Критика в ее адрес зачастую несправедлива. Сегодня Организация делает ровно столько, сколько ей позволяет политическая воля государств-членов», - заключил К. Токаев.


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