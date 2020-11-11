Нужно вести идеологическую борьбу с ксенофобией среди молодежи - Елбасы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал вести идеологическую борьбу с ксенофобией среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В скором времени мы планируем избрать новый состав Парламента Мажилиса. В Парламент должны попасть самые достойные люди. Именно с этой целью партией Nur Otan были проведены праймериз. Все желающие приняли участие, участвовали, высказали свое мнение, их мнение обязательно будет учтено», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании совета АНК.
«Однако, не стоит забывать о том, что есть силы, которые хотят использовать этнический вопрос в личных целях. Правда и то, что есть силы, которые используют цифровые технологии в негативных целях, против интересов общества. Ассамблея не должна позволять превращать вопросы межэтнических отношений в политику. Нужно вести идеологическую борьбу с ксенофобией среди молодежи», - добавил Елбасы.
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