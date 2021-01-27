Нужно уделить особое внимание качеству строительства биофармацевтического завода - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел в Таразе совещание по вопросам строительства в Кордайском районе биофармацевтического завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство завода ведётся в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что строящийся в Кордайском районе завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, разработкой которой занимаются ученые НИИ в Жамбылской области. На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний. Планируется производить в год до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов.

В совещании посредством видеоконференцсвязи приняли участие заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК Олжас Смагулов, первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов и вице-министр образования и науки Мирас Дауленов. Также участвовали руководители НИИ проблем биологической безопасности, заинтересованных государственных органов, эксперты и специалисты подрядных организаций.

В ходе совещания были обсуждены текущие вопросы реализации проекта - проведение строительно-монтажных работ, закуп и установка производственного оборудования, проведение процедуры валидации и получения сертификата GMP и другие.

«Завод имеет стратегическое значение, поэтому нужно уделить особое внимание качеству проводимых работ и соблюдению намеченных сроков. Завод должен соответствовать международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Для этого нужна координация всех госорганов и структур», - отметил Бердибек Сапарбаев.

В этот день глава региона также провел совещание по вопросам газификации Кордайского района. По проводимым работам отчитался руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев. Несмотря на зимний период, продолжается работа по подведению газопровода к населенным пунктам. В совещании участвовали также руководители подрядных организаций, занятых в данных проектах.

«По итогам совещания дан ряд конкретных поручений по дальнейшей газификации населенных пунктов Кордайского района», - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.