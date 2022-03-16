НУЖНО СОЗДАТЬ УЛЫТАУСКУЮ ОБЛАСТЬ - КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости создания Улытауской области заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один вопрос. На территории бывшей Жезказганской области необходимо создать Улытаускую область. Город Жезказган снова станет областным центром. Создание самостоятельной области в этом регионе - важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Абайскую область. По словам Президента, город Семей станет центром новой области.