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    11:59, 16 Март 2022 | GMT +6

    НУЖНО СОЗДАТЬ УЛЫТАУСКУЮ ОБЛАСТЬ - КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости создания Улытауской области заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один вопрос. На территории бывшей Жезказганской области необходимо создать Улытаускую область. Город Жезказган снова станет областным центром. Создание самостоятельной области в этом регионе - важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Абайскую область. По словам Президента, город Семей станет центром новой области.


    Теги:
    Президент Послание Президента РК-2022
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